Flådestyringssoftware - Mest populære apps - Vatikanstaten

GPSTab er en kontraktfri ELD, der hjælper vognmandsvirksomheder som din med at køre flere kilometer og tjene flere penge. Vores system er skabt af vognmænd til vognmænd og gør det nemmere end nogen anden ELD at øge fortjenesten hver uge uden at bekymre sig om en langsigtet forpligtelse. Ved at bruge truckervenlige funktioner såsom uønsket kørsel, split-søvn, personlig transport og juridiske redigeringer hjælper GPSTab virksomheder med at få mest muligt ud af deres timer med brug af eksisterende FMCSA-regler. Vi giver også dig og din virksomhed yderligere funktioner og tjenester, der gør det nemmere at drive din virksomhed på daglig basis: - Betal aldrig skjulte gebyrer eller annulleringsbøder, der følger med kontrakter igen med vores kontraktfrie ELD. - Undgå dyre tab på grund af tyveri ved at udstyre din flåde med GPSTab GPS Trackers, de mest skjulte trackere på markedet. - Hold dine CSA-scores lave og begræns ansvar efter en ulykke med GPSTab Dash-kameraer, designet til at fange det bevis, du har brug for. - Hold dig opdateret med din lastbils vedligeholdelsesbehov, og undgå de økonomiske konsekvenser af kostbare nedbrud med Truck Diagnostics. - Plug-and-play-enheder kan sendes til dig natten over og kan nemt installeres på få minutter uden besvær, i modsætning til andre ELD'er, der kræver, at du er ude af drift i flere uger. - Live døgnet rundt flersproget support er tilgængelig for dig og dine chauffører 24/7, gratis