Flådestyringssoftware - Mest populære apps - Tchad

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo er en flådestyringssoftware designet specielt til flådeejere. Flådeejere kan nu nemt planlægge, optimere og tildele hurtigere ruter til deres chauffører i henhold til deres prioritet. Zeo kommer også under de bedste softwareapps til leveringsstyring, ruteplanlægning og transportstyring. Hvad adskiller Zeo Route Planner? Flådeejere kan tilføje bulk-chauffører ved et klik på en knap og spore deres chauffører i realtid. Flådeejere kan tildele ruten til en bestemt chauffør. Zeo vil give dig den hurtigste og bedst mulige rute, som vil spare dig tid og penge. Virksomheder, der specialiserer sig i levering, ønsker at begynde at tilbyde levering, eller har behov for at forbedre deres leveringsoperationer, vælger Zeo Route Planner. Mens de tilføjer chauffører til listen, kan flådeejere også tilføje chaufførdetaljer, tildele chauffører til basisbutikker, tildele chauffører til køretøjer og indstille start- og sluttidspunkter for chauffører. Ubesværet ruteplanlægning og optimering: Chaufførerne kan få adgang til Android- og iOS-apps for at se den kortest mulige rute. Planlæg dine ruter bedre og spar op til 2 timer på hver tur. Flådeejere og chauffører kan lave ubegrænsede ruter uden forpligtelse. Du kan også definere de enkelte chaufførers kompetencer, lave ruter gennem Excel og opnå færdighedsbaseret optimering. Alsidige placeringsinputmetoder: Du kan også tilføje flere lokationer ved at uploade en Excel-fil eller også bruge vores billedscanningsfunktion. Øg ruteeffektiviteten, skaler nemt og forenkle planlægningen af ​​leveringsruter med verdens mest populære driver-app og leveringssoftware. Mens de tildeler ruterne, kan flådeejere også tilføje køretøjsidentifikatorer - navn og nummer, køretøjskapacitet, pakkevægtkapacitet og pakkevolumen sammen med værdi. Flådeejere kan chatte direkte med deres chauffører på ruten og spore deres live placering. Flådeejere kan også sende opdateringer i realtid til kunderne og yde den bedste kundeservice. Du kan også få leveringsbeviset, efter at kureren er blevet leveret. Når ordrerne er leveret, kan du få et detaljeret overblik over alle de ruter, der er oprettet til dato sammen med et hurtigt overblik på nr. af udførte stop, start- og slutsteder, chauffør tildelt Når det kommer til prismodellen, skal flådeejere betale pr. sæde, ikke pr. chauffør. Du kan få den bedste kundeservice, hvis du støder på problemer. Vores team svarer på mindre end 2 timer på hver forespørgsel. Zeo tilbyder dig integrationsmuligheden med noget software som Zapier og Shopify, som gør din opgave mere automatiseret og nem. Du kan finde ud af Zapier-integrationen her: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Opdag fordelene ved Zeo Route Planner ved at besøge vores hjemmeside på: https://zeorouteplanner.com/ Book en gratis demo med vores eksperter for at opleve, hvordan Zeo kan revolutionere din flådestyring og tage dine leveringsoperationer til nye højder. Hos Zeo tilbyder vi en transformation i, hvordan du administrerer og optimerer din flåde. Slut dig til rækken af ​​virksomheder, der allerede nyder godt af verdens mest populære driver-app og leveringssoftware. Træf det smarte valg til din flåde – vælg Zeo Route Planner.