Whip Around

whiparound.com

Et kraftfuldt, men alligevel intuitivt flådevedligeholdelsessystem, pisker rundt hjælper dig med at holde hele din flåde sikker, kompatibel og på vejen. Pisken omkring Fleet Management -platformen forbinder ethvert punkt i køretøjet og udstyrsvedligeholdelsesprocessen i et system: hvilket betyder, at ledere kan bruge data relateret til dine inspektioner, reparationer, overholdelse og oppetid for at tage smartere beslutninger for flåden. Pisk rundt understøtter hele dit team - ledere, chauffører og mekanik. FLEET Ledere: - Monitor Fleet Health inden for flådens vedligeholdelsesanalyse Dashboard - Indstil skemaer til forebyggende vedligeholdelse - Opret, prioriteret og spore arbejdsordre -fremskridt - Få push -meddelelser, når defekter vises drivere: - Udfør, underskriv og indsend daglige inspektioner gennem vores dot -kompatible app - Rapporter straks problemer, der har brug for vedligeholdelse ved at fange fotos og stemme -til -tekst på deres mobile enheder - Få push -komponenteringer, hvis inspektioner mangler eller er mangler eller i overensstemmelse: Meddelelser om nye arbejdsordrer og mangler - Automatisk arbejdsordre -dokumentation og sporing - skal du let markere fejl som korrigeret eller adresseret inden for pisken omkring appen Data -driverne indsamler med appen, der driver flådens vedligeholdelsesstyringsportal, hvor flådeadministratorer kan holde styr på flådebrede defekter, overvåge arbejdsordrer og observere opdateret driver og asset leaderboards. De aggregerede data lever også ind i WHIPHOWN's vedligeholdelsesdashboard, så mekanik kan overvåge defekter, arbejdsordrer og deleinventar. Pisk rundt holder din flåde kompatibel og hjælper dine chauffører med at komme hjem i slutningen af ​​dagen.