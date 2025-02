Flådevedligeholdelsessoftware - Mest populære apps - Island

Whip Around

whiparound.com

Et kraftfuldt, men intuitivt flådevedligeholdelsessystem, Whip Around hjælper dig med at holde hele din flåde sikker, kompatibel og på farten. Whip Around flådestyringsplatformen forbinder hvert punkt i køretøjs- og udstyrsvedligeholdelsesprocessen i ét system: hvilket betyder, at ledere kan bruge data relateret til dine inspektioner, reparationer, overholdelse og oppetid til at træffe smartere beslutninger for flåden. Whip Around understøtter hele dit team – ledere, chauffører og mekanikere. FLÅDEMANAGERE: - Overvåg flådens sundhed i flådens vedligeholdelsesanalyse-dashboard - Indstil tidsplaner for forebyggende vedligeholdelse - Opret, prioriter og spor arbejdsordrefremskridt - Få push-meddelelser, når defekter opstår. DRIVERE: - Udfør, underskriv og indsend daglige inspektioner gennem vores DOT -kompatibel app - Rapportér øjeblikkeligt problemer, der kræver vedligeholdelse ved at tage billeder og stemme-til-tekst på deres mobile enheder - Få push-meddelelser, hvis inspektioner mangler eller er ufuldstændige MEKANIKER: - Push-meddelelser for nye arbejdsordrer og defekter - Automatisk arbejdsordredokumentation og sporing - Markér nemt fejl som rettet eller rettet i Whip Around-appen. Datachaufførerne indsamler med appen driver flådevedligeholdelsesstyringsportalen, hvor flådeforvaltere kan holde styr på flådeomfattende defekter, overvåge arbejdsordrer og observere opdaterede drivere og ledertavler for aktiver. De aggregerede data føres også ind i Whip Arounds vedligeholdelsesdashboard, så mekanikere kan overvåge defekter, arbejdsordrer og reservedelsbeholdning. Whip Around holder din flåde kompatibel og hjælper dine chauffører med at komme sikkert hjem sidst på dagen.