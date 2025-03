Finansiel wellness-software - Mest populære apps

OrbisPay

OrbisPay leverer en Wages On-Demand™-løsning, der giver medarbejdere mulighed for at få øjeblikkelig adgang til deres indtjening forud for deres lønseddel. Vi mener, at alle skal have adgang til de penge, de tjener, for at kunne betale deres regninger, husleje og håndtere nødudgifter. Vores produkter og tjenester hjælper med at forbedre fastholdelsesraterne, øge produktiviteten på arbejdet, spare omkostninger forbundet med omsætning og opnå en overordnet økonomisk velværekultur for din arbejdsstyrke.