Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Best Money Moves er en mobil-først-tjeneste designet til at hjælpe folk med at måle økonomisk stress og derefter ringe ned for at få kontrol over deres økonomiske liv. Tjenesten sælges til arbejdsgivere, der så tilbyder den til deres ansatte som et gratis personalegode. Vi sælger ikke noget. Der er ingen annoncer. Og der er ingen skjulte tricks. Vores eneste mål er at hjælpe folk med at foretage smartere bevægelser med deres penge ved at levere prisvindende information, letanvendelige værktøjer, et pointbaseret belønningssystem og et unikt indholdskortlægningssystem, der løser økonomiske problemer hurtigt og nemt. Og for arbejdsgivere betyder mindre økonomisk stressede medarbejdere sig til en gladere, sundere og mere produktiv arbejdsstyrke.