Rekruttere, fasthold og forbedre medarbejdernes produktivitet med Earnin fordelen. Earnin er en Financial Wellness-platform, der er specielt designet til at hjælpe medarbejdere med at undgå gæld, betale deres regninger, spare til fremtiden og reducere økonomisk stress ved at give adgang til deres løn, mens de arbejder. Vores kerneudbetalingsprodukt understøtter medarbejdere fra over 50.000 virksomheder i hele USA, og vi har givet adgang til over $10 milliarder i indtjening. Vores mission er at hjælpe medarbejderne til at leve et bedre økonomisk liv. Earnin-teknologien er unik som den eneste udbyder med Zero integration nødvendig. Det betyder en nem udrulning på dage. Vi hjælper sandsynligvis allerede nogle af dine medarbejdere - kontakt os for at finde ud af hvordan. Yderligere funktioner: - Saldoskjold: Medarbejdere modtager besked, hvis deres banksaldo falder til under et vist beløb, for at hjælpe dem med at undgå et overtræksgebyr. - Budgettering: Vi trækker automatisk tilbagevendende udgifter ind for at hjælpe medarbejderne med at se, hvilke regninger der kommer og budgettere omkring dem - Giv dig selv et tip: Dette er et unikt opsparingsprodukt, hvor medarbejderne nemt kan skabe tilpassede opsparingskrukker for at spare op til en nødfond, ferie, uddannelse osv. .