Cloud Storage Services - Mest populære apps - Usbekistan

ShareFile

sharefile.com

Del sikkert indhold og samarbejd med klienter og interne teams fra enhver enhed eller placering med ShareFile. Afdelinger og små virksomheder har brug for enkle, sikre løsninger til at samarbejde med kunder og hinanden. Med ShareFile kan du bruge enhver enhed til sikker adgang til filer, dele data og skabe tidsbesparende arbejdsgange. Enkel, hurtig opsætning – ingen IT nødvendig. Del, send filer i enhver størrelse på enhver enhed: Uanset om du er på kontoret eller på farten, har du sikker adgang til dine filer hvor som helst og når som helst med cloud storage. * Vid, at dine filer altid er sikre: Kryptering på bankniveau beskytter dine filer, e-mails og vedhæftede filer under transport og i hvile. * Samarbejd sikkert: Revisionsspor og konfigurerbare tilladelser for at vide og kontrollere, hvem der har adgang til dine data. * Optimer klient- og medarbejderonboardingsprocessen: Tidsbesparende arbejdsgange reducerer manuelt papirarbejde inden for et enkelt samarbejdspunkt. * Alternativ til sikker FTP-sted: Ingen softwareinstallationer - for dig eller dine kunder.