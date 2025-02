Cloud Storage Services - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Google Drive

google.com

Google Drev er en fillagrings- og synkroniseringstjeneste udviklet af Google. Google Drev blev lanceret den 24. april 2012 og giver brugerne mulighed for at gemme filer på deres servere, synkronisere filer på tværs af enheder og dele filer. Ud over et websted tilbyder Google Drev apps med offlinefunktioner til Windows- og macOS-computere og Android- og iOS-smartphones og -tablets. Google Drev omfatter Google Docs, Google Sheets og Google Slides, som er en del af en kontorpakke, der tillader fælles redigering af dokumenter, regneark, præsentationer, tegninger, formularer og mere. Filer oprettet og redigeret gennem kontorpakken gemmes i Google Drev. Google Drev tilbyder brugerne 15 gigabyte gratis lagerplads via Google One. Google One tilbyder også 100 gigabyte, 200 gigabyte, 2 terabyte, 10 terabyte, 20 terabyte og 30 terabyte, der tilbydes gennem valgfrie betalingsabonnementer. Uploadede filer kan være op til 5 terabyte store. Brugere kan ændre privatlivsindstillinger for individuelle filer og mapper, herunder at aktivere deling med andre brugere eller gøre indhold offentligt. På hjemmesiden kan brugere søge efter et billede ved at beskrive dets billeder og bruge naturligt sprog til at finde specifikke filer, såsom "find mit budgetregneark fra december sidste år". Hjemmesiden og Android-appen tilbyder en Sikkerhedskopieringssektion for at se, hvilke Android-enheder der har data sikkerhedskopieret til tjenesten, og en fuldstændig overhalet computerapp udgivet i juli 2017 giver mulighed for at sikkerhedskopiere specifikke mapper på brugerens computer. En Quick Access-funktion kan intelligent forudsige de filer, brugerne har brug for. Google Drev er en nøglekomponent i G Suite, Googles månedlige abonnementstilbud til virksomheder og organisationer. Som en del af udvalgte G Suite-abonnementer tilbyder Drev ubegrænset lagerplads, avanceret filrevisionsrapportering, forbedrede administrationskontroller og flere samarbejdsværktøjer til teams. Efter lanceringen af ​​tjenesten blev Google Drives privatlivspolitik stærkt kritiseret af nogle medlemmer af medierne. Google har ét sæt servicevilkår og aftaler om privatlivspolitik, der dækker alle dets tjenester, hvilket betyder, at sproget i aftalerne giver virksomheden brede rettigheder til at reproducere, bruge og skabe afledte værker fra indhold gemt på Google Drev. Selvom politikkerne også bekræfter, at brugere bevarer intellektuelle ejendomsrettigheder, rejste fortalere for beskyttelse af privatlivets fred bekymring for, at licenserne giver Google ret til at bruge oplysningerne og dataene til at tilpasse den annoncering og andre tjenester, Google leverer. I modsætning hertil bemærkede andre medlemmer af medierne, at aftalerne ikke var værre end de konkurrerende cloud-lagringstjenester, men at konkurrencen bruger "mere kunstfærdigt sprog" i aftalerne, og anførte også, at Google har brug for rettighederne for at "flytte filer rundt på dens servere, cache dine data, eller lav billedminiaturer". I marts 2017 havde Google Drev 800 millioner aktive brugere, og i september 2015 havde det over en million betalende organisatoriske brugere. Fra maj 2017 var der over to billioner filer gemt på tjenesten.