Nanonets er en AI-baseret intelligent dokumentbehandlingstjeneste, der er specialiseret i Optical Character Recognition (OCR) teknologi. Ved at bruge selvlærende algoritmer er Nanonets i stand til at automatisere datafangst fra en række forskellige dokumenter såsom fakturaer, kvitteringer, pas, ID-kort og mere. Den AI-baserede OCR-teknologi er i stand til at genkende og udtrække data fra dokumenter af ethvert format og størrelse, uanset hvor komplekse de er. Derudover tilbyder Nanonets en række forskellige løsninger til at hjælpe kunder med at strømline deres dokumentbehandlings-workflow, såsom AP Automation, Touchless Invoice Processing, Email Parsing og ERP-integrationer. Nanonets er også udstyret med en række gratis OCR-konvertere, der kan bruges til at konvertere PDF'er til Excel, CSV, JSON, XML og tekst. Ydermere leverer tjenesten også et webskraber, billede til Excel og billede til tekst-værktøj. Nanonets er blevet betroet af over 10.000 kunder over hele verden og er blevet vurderet højt på G2 Crowd, Capterra og GetApp. Tjenesten har hjulpet kunder med at spare tid og penge ved at automatisere manuel dataindtastning. Eksempler på vellykkede brugssager omfatter Maryland-baseret afhjælpningsleverandør, der sparede 90 % tid til deres kreditorteam med Nanonets' Invoice Extraction, Expatrio Global Services GMBH, der opnåede 95 % reduktion i tid til manuel dataindtastning med Nanonets' OCR og In2 Project Ledelse, der hjalp en Water Supply Corporation med at spare 700.000 AUD med Nanonets' AI. Er du klar til at komme i gang? Nanonets leverer klar til brug løsninger til de fleste almindelige dokumenttyper såsom fakturaer, kvitteringer, ID-kort, menukort, CV'er, formularer og måleraflæsninger. Kunder kan oprette og opsætte deres egen brugerdefinerede model med få klik. Kunder kan også bestille en gratis 30 minutters konsultation med Nanonets-eksperterne for at få en tilpasset