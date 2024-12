Mest populære Tilføjet for nylig Extended Detection and Response (XDR) platforme - Mest populære apps - Norge

Extended Detection and Response (XDR) platforme er værktøjer designet til at automatisere registrering og løsning af sikkerhedstrusler på tværs af hybride miljøer. Disse platforme kan registrere og reagere på sikkerhedshændelser på tværs af netværk, endepunkter, cloud-tjenester og applikationer. Virksomheder anvender i stigende grad XDR-teknologier, fordi traditionelle detektions- og responsløsninger ofte er begrænset til et enkelt domæne, såsom slutpunktssikkerhed eller netværkssikkerhed, hvorimod XDR tilbyder omfattende beskyttelse til komplekse hybridmiljøer. XDR-løsninger giver et samlet system til håndtering af sikkerhedshændelser, uanset deres oprindelse i organisationen. De hjælper også med at strømline sikkerhedsoperationer ved at konsolidere redundante registrerings- og responsværktøjer, hvilket gør det nemmere for sikkerhedsteams at identificere og adressere trusler.