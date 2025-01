Extended Detection and Response (XDR) platforme - Mest populære apps - Ungarn

Defense.com

Defense.com er en XDR-platform, der indeholder alt, hvad din organisation har brug for for at opdage og reagere på cybertrusler på tværs af alle områder af dit netværk, uden virksomhedens prisskilt eller kompleksitet. Uden en løsning som Defense.com kan du bruge en masse tid og ressourcer på manuelt at korrelere data fra flere forskellige sikkerhedsværktøjer for at identificere og afhjælpe cybertrusler. Defense.com indtager og korrelerer indfødte og tredjeparts sikkerhedsdata fra alle områder af dit miljø til en enkelt detektions- og responsplatform, der hjælper dig med hurtigt at identificere trusler og forhindre brud. Ud over trusselsdetektion og -respons hjælper Defense.com-platformen også din organisation med at styrke sin sikkerhedsposition med indbygget sårbarhedsscanning, endpoint-beskyttelse, ekstern angrebsoverfladeovervågning og træning i sikkerhedsbevidsthed. Administrerede tjenester Små og mellemstore organisationer mangler ofte tid eller ressourcer til at overvåge deres miljø ordentligt, hvilket tvinger dem til at nøjes med at dække åbningstiderne. Defense.com løser denne udfordring med en 24/7 Managed SIEM-service, bakket op af vores interne SOC-analytikere og vores avancerede logovervågningsteknologi. Vi kan tage presset af dit team ved at overvåge din organisations miljø på dine vegne, advare dig om ægte trusler og give detaljerede råd om afhjælpning for at hjælpe med at løse problemer hurtigt. Hvorfor vælge Defense.com? I modsætning til mange andre udbydere på markedet, der opererer som MSSP'er med tredjepartsteknologi, har Defense.com udviklet en proprietær SIEM-platform, der leverer avancerede trusselsdetektionsfunktioner og kan indtage logfiler fra ethvert system eller leverandør. Dette gør det muligt for organisationer at få mest muligt ud af deres eksisterende sikkerhedsinvesteringer, frigøre sig fra leverandørlåsning og overvåge alt i deres miljø for sikkerhedstrusler. Vi driver også vores eget interne SOC-team, som sørger for 24/7 proaktiv trusselsdetektion og logovervågning. Vores administrerede tjenester afhjælper presset på it-teams ved proaktivt at lede efter ondsindet aktivitet i deres netværk og gøre deres opmærksom på sikkerhedsadvarsler, hvilket sparer dem tid og sikrer, at de kun fokuserer på reelle risici. Eksisterende leverandører på markedet leverer komplekse og dyre løsninger, som normalt er skræddersyet til virksomhedsorganisationer med in-house SecOps-teams. Defense.com skiller sig ud som et mere tilgængeligt alternativ for SMV'er i forhold til de nuværende MDR- og XDR-kategoriledere.