Ekspert netværk - Mest populære apps - Tunesien

Expert Planet er verdens markedsplads for juridiske tjenester, og det er et produkt fra Seadaka Ltd., en netværksteknologivirksomhed, der er forpligtet til at opbygge en virksomhedsudvekslingsplatform for globale eksperter inden for risikokontrol, der gør det lettere for eksperter på forskellige områder at yde professionel rådgivning og tjenester til udenrigshandelsvirksomheder. Lige nu er vi den største diversificerede online platform for risikokontrolindustrien i Kina. Expert Planet er et socialt produkt, der hjælper eksperter med at udvide deres forretningsnetværk. På Expert Planet kan praktikere fra forskellige brancher nyde barrierefri kommunikation med eksperter fra samme branche eller på tværs af andre brancher for at berige deres forretningsnetværk og få flere kommercielle muligheder. Du kan også fremvise din virksomhed på denne sociale platform for at øge din virksomheds synlighed. Kinesiske udenrigshandelsbrugere er også aktive på denne sociale platform og leder efter professionelle løsninger på deres forretningsproblemer. På nuværende tidspunkt kan platformen give brugerne forskellige typer tjenester såsom international inkasso, juridisk rådgivning, genindsættelse af e-handelskonto, oversøiske markedsundersøgelser, factoring og køb af dårlig debitor osv. Hvis din virksomhed beskæftiger sig med disse områder, Expert Planet hjælper dig med at komme ind på et nyt marked og få flere kunder! Vi opkræver ikke nogen form for registreringsgebyr (årsgebyr, kontingent, kontingent osv.). Alle eksperter kan fuldt ud udnytte deres forretningsekspertise til at løse problemer for brugere i nød og blive belønnet. Tilmeld dig nu på ExpertPlanet.io for at opbygge dit forretningssamarbejdsnetværk. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du sende en e-mail til [email protected].