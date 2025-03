App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Virksomheder bruger udgiftsstyringssoftware til at håndtere, betale og revidere udgifter iværksat af medarbejdere. Denne software giver medarbejderne mulighed for at indsende udgifter til godkendelse via en webbrowser eller mobilapp. Det forenkler og automatiserer udgiftsregistrering, strømliner gennemgangsprocessen, eliminerer papirspor og reducerer den administrative indsats. Administratorer får fuld synlighed og kan spore medarbejdernes brug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Softwaren analyserer overordnede udgifter, identificerer omkostningsbesparende muligheder og kontrollerer overdrevne udgifter. Det er ofte integreret med tidsregistrering, rejsestyring, løn eller regnskabs- og arbejdsstyrkestyringssoftware.