Software til omkostningsstyring - Mest populære apps - Sint Maarten

TimeSite Pro

timesitepro.com

TimeSite Pro er en fuldt konfigurerbar, cloud-baseret, tidsregistrering, udgifts- og faktureringsløsning designet til at være enkel at konfigurere og bruge, men omfattende i funktionalitet. Angiv omkostnings- og regningssatser, der skal gælde for de timer, dit personale registrerer for kunder, projekter og aktiviteter, så du kan spore rentabiliteten af ​​det arbejde, du udfører. Tids- og udgiftsdata godkendt af ledelsen kan faktureres til din klient. Timesite Pro har grænseflader med en række løn- og regnskabspakker. TimeSites mobilapp til iPhone og Android-smartphones gør det muligt for dit team hurtigt at registrere deres timeseddelaktivitet, uanset hvor de er. Placeringer registreres, når et job eller en aktivitet logges i appen. Timeseddeloplysninger uploades automatisk til vores cloud-servere. I slutningen af ​​ugen kan personalet indsende deres timesedler fra deres mobilapp til ledelsesgodkendelse. TimeSite Pro vil gøre det muligt for dine kunder at godkende det arbejde, der udføres af projektet, før den endelige godkendelse af en indsendt timeseddel af ledere. Ledere kan gennemgå timeseddeldetaljer, returnere timesedler til rettelse og genindsendelse eller selv ændre timeseddeldetaljer. Ved nøjagtigt at spore fakturerbar og ikke-fakturerbar tid gør TimeSite Pro dig i stand til nemt at se, om du implementerer dine ressourcer effektivt. Du kan indstille budgettærskler og modtage advarsler, når du overskrider dit estimat for et projekt. Dette gør det muligt for din ledelse at holde et vågent øje med fremdriften i dit projekt og hurtigt skride til handling, når det er nødvendigt. Du kan fleksibelt allokere både omkostninger og regninger til de timer, dit personale registrerer for dine kunder, projekter og aktiviteter, så du kan spore rentabiliteten af ​​det arbejde, du udfører. TimeSite Pro giver dig integreret faktureringsfunktionalitet baseret på timesedler indsendt og godkendt af din ledelse. Disse fakturaer kan derefter eksporteres til din regnskabspakke. TimeSite kan nemt håndtere komplekse faktureringsscenarier. Få nemt dine data ind og ud af TimeSite. TimeSite Pro har grænseflader med MYOB, Xero, Quicken og andre. Timesedler og anden information kan nemt eksporteres i en række forskellige filformater. TimeSite har et væld af konfigurationsmuligheder, der gør det muligt for vores brugere at opsætte deres system på mange forskellige måder. Fra at ændre den måde, timesedler vises på, til at opsætte klienter, projekter og opgavehierarkier, kan TimeSite imødekomme en lang række forskellige krav. TimeSite tilbyder en gratis prøveperiode uden behov for kreditkort, ingen kontrakter at underskrive, og du kan starte og stoppe din brug af TimeSite Pro til enhver tid. Vi opkræver kun for brugere, der rent faktisk optager tid. Inaktive brugere og administratorer er gratis. Du kan til enhver tid ændre dit abonnementstal. TimeSite giver ubegrænset teknisk support og produktopgraderinger, mens dit abonnement er aktivt. Vores udviklingsmedarbejdere producerer konstant nye funktioner, der tilføjer yderligere fordele til TimeSite Pro. Ved at abonnere på TimeSite investerer du i en tidsregistreringsløsning, der holder trit med vores kunders krav og industriinnovation. Vi hjælper dig gerne over telefonen eller via fjernadgang.