Afslut Interview Management Software - Mest populære apps

PointerPro er en softwareplatform til at oprette online vurderinger, der automatisk genererer personaliserede rapporter. Oplev hvorfor konsulenter og virksomheder som Capgemini, EDF og Bare International automatiserer levering af personlig rådgivning med PointerPro. Uanset om målet er at skalere din virksomhed, generere kundeemner eller spare tid gennem automatisering, gør PointerPro tingene lettere for dig. Det hjælper dig med at omdanne din ekspertise til et værktøj, der leverer personlig rådgivning i skala. PointerPro giver dig mulighed for: * Lever mere værdi til dine klienter ved at udnytte din ekspertise * Spar tid ved at automatisere gentagne opgaver og fokusere på strategisk arbejde * Voks din virksomhed uden behov for at udvide dit team