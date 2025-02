Afslut Interview Management Software - Mest populære apps - Tunesien

SurveySparrow

surveysparrow.com

SurveySparrow er en ende til ende Omnichannel Experience Management Platform, der bundter kundeoplevelse og medarbejderoplevelsesværktøjer som NPS, offline, Chat, Classic og 360 ° undersøgelser, der er mobile første, meget engagerende og brugervenlige. Conversational UI lader dine undersøgelser levere en chatlignende oplevelse og øger gennemførelsesgraden af ​​undersøgelsen med hele 40%. Dens nøglefunktioner inkluderer: * Chat-lignende undersøgelser, der skifter fra statiske til dynamiske samtaler. * Klassiske undersøgelser, der stiller et spørgsmål ad gangen. * Offline-undersøgelser, der giver dig mulighed for at indsamle feedback fra selv de fjerneste steder, internetfri. * Offline Survey -app, der fungerer som en kiosk til offline dataindsamling. * NPS -undersøgelser for at måle kundesentiment med et enkelt spørgsmål. * NPS Word Cloud and Sentiment Analysis for at få et dybtgående syn på kundens følelser. * 360 ° Vurderinger for at evaluere medarbejdernes præstation på tværs af forskellige kompetencer og skabe personlige udviklingsplaner. * Flersprogede undersøgelser for at oversætte dine undersøgelser til de sprog, du vælger. * Bred vifte af spørgsmålstyper til indsamling af en række data fra respondenterne. * Klik-fri dashboard og meget avancerede rapportfiltre til generering af indsigtsfulde rapporter. * Effektiv brugeradministration til at optimere din arbejdsgang. * Hvid mærkning for at tilpasse hvert element i din undersøgelse. * Underkonti til at administrere undersøgelser uafhængigt under en overordnet konto. * Enkelt sign-on for at logge ind på vores platform med kun et enkelt klik. * IP -begrænsning for kun at begrænse kontoadgang til betroede placeringer og netværk. * Undersøgelsesautomation med tilbagevendende tilstand for at måle kunde- eller medarbejderpuls med regelmæssige intervaller. * Undersøgelsesdeling på tværs af en overflod af kanaler med de nemmeste delingsmuligheder. * Effektive integrationer for at undgå besværet ved at bruge flere software. * Brugerdefineret CSS for at tilføje dit eget personlige touch til enhver undersøgelse. * Arbejdsgange for at automatisere tilbagevendende opgaver og øge handlingseffektiviteten.