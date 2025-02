Software til begivenhedsregistrering og billetsalg - Mest populære apps - Tunesien

Ticket Tailor

Hos Ticket Tailor er vores mission at styrke en bred vifte af begivenhedsskabere ved at gøre det nemt og overkommeligt at sælge billetter. Vores fleksible og fair priser hjælper begivenhedsbudgetter med at nå længere. Førsteklasses kundepleje betyder, at support altid er klar - dag som nat. Og vi er stolte af at bygge en enkel platform med en kunde-først-tankegang. Brugere kan vælge mellem pay-as-you-go eller at købe kreditter på forhånd for at spare. Vi giver også velgørende organisationer, B Corps og PTA'er 20% rabat. Og hvis et arrangement er gratis, så er vi det også. Når først et billetkontor er oppe at køre, kan begivenheder fuldstændigt tilpasses, og vi tilbyder et stort udvalg af funktioner. Tænk på sædediagrammer, integration med populære værktøjer og en gratis indtjekningsapp til at begynde med. Vores team er lille, men mægtigt, drevet af feedback og fokuseret på enkelhed. Vi udsteder over 1 million billetter hver måned til begivenheder i alle former og størrelser – fra Storbritanniens eneste flydende dukketeater til bundløse brunches med Beyonce-tema og udsolgte julemandsgrotter i hele USA. Vi er også verdens største uafhængige billetplatform. Uden investorer at svare på eller urealistiske vækstmål. Dette giver os mulighed for at vokse med vilje – med mål – så enhver eventbillet, der sælges med Ticket Tailor, kan have en positiv indvirkning. Vi er CO2-neutrale (efter at have udlignet hele vores historie med emissioner), donerer til klimaformål for hver solgte billet og blev i 2021 et certificeret B Corp, der sluttede os til et globalt fællesskab af virksomheder, der sætter mennesker og planeten først.