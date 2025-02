Event planlægning software - Mest populære apps - Sverige

Evenium

corp.evenium.com

Evenium leverer intuitiv teknologi, så du nemt kan administrere dine begivenheder, samtidig med at du får en bedre og mere engagerende oplevelse til dine deltagere. Vores platform forenkler styringen af ​​hvert trin i begivenhedens livscyklus, mens vi leverer de data og den indsigt, du har brug for for at maksimere din værdi. Med interaktion i sin kerne gør Evenium dig i stand til at skabe dynamiske og interaktive læringsmiljøer, der giver deltagerne mulighed for at engagere sig i indholdet, talerne og hinanden - alt sammen i realtid. BILLETNING OG REGISTRERING Sørg for en problemfri registreringsproces for alle - inklusiv dig selv: • Administrer registrering, billetsalg og betaling på ét sted. • Opret et tilpasset begivenhedswebsted med vores brugervenlige webstedsbygger. • Nem online tilmelding for både talere og deltagere. • Automatiserede påmindelser, opfølgende e-mails og detaljerede analyser. BEGIVENHEDSLEDELSE Fokuser på at levere en engagerende oplevelse til dine deltagere, mens vi tager os af logistikken: • Opret skræddersyede dagsordener og tidsplaner. • Administrer deltagere, talere, sponsorer og udstillere på ét sted. • Få adgang til detaljerede analyser og rapportering for bedre at informere strategisk beslutningstagning. • Overblik og administrer værelseslister og rejseplaner nemt. INTERAKTIVITET Udvid din rækkevidde og gør dit arrangement mere inkluderende, så flere mennesker kan deltage uanset deres placering, samtidig med at du leverer en engagerende læringsoplevelse: • Livestreaming og samarbejde • Live afstemninger og Q&A-sessioner • Virtuelle netværksmuligheder Vores platform er brugervenlig og designet til at gøre begivenhedsoplevelsen smidig og effektiv. Gå ikke glip af denne mulighed for at løfte dit næste arrangement og efterlade et varigt indtryk på dine deltagere. Kontakt os i dag for at lære mere og planlægge en demo.