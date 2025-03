Airmeet

airmeet.com

Airmeet er verdens første begivenhedsoplevelse Cloud (EXC), der er bygget til at hjælpe folk med at gå sammen overalt. Mere end 6.500+ virksomheder bruger Airmeet til at vokse deres brand og indtægter gennem fordybende oplevelser og meningsfuld forbindelse. Airmeet understøtter alle begivenhedsformater, herunder konferencer, webinarer, møder, workshops, rådhuse, karrieremesser, ekspos og mere. Mærker som Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto er vært for tusinder af begivenheder hver måned på Airmeet over hele kloden. Her er hvad nogle af vores kunder har at sige om os: ”Med Airmeet er vi i stand til at skabe og være vært for engagerende og fantastiske begivenhedsoplevelser, som vores kunder elsker. Som et resultat ser vores begivenheder næsten 2x deltagelsesgraden sammenlignet med industriens gennemsnit, og det har hjulpet med at bidrage med en 600% stigning i salgskonverteringer, ”sagde Darryl Praill, CMO for Agorapulse.