Event Networking og Matchmaking - Mest populære apps - Tadsjikistan

Notified Event Cloud leverer verdens mest omfattende end-to-end begivenhedsteknologi og relaterede tjenester til at drive oprettelsen og styringen af ​​begivenheder. Administrer hele livscyklussen af ​​dine begivenheder, uanset placering, format, størrelse eller længde - fra enkeltsessioner til altid-på-oplevelser. Notified giver begivenhedsplanlæggere, marketingfolk og kommunikationsprofessionelle mulighed for at skabe fordybende oplevelser, skabe engagement, hente rentabel indsigt og maksimere ROI fra én platform. - Personlige begivenheder: Strømlin og automatiser dine registrerings- og backend-processer fra indkaldelse til papirer til oprettelse af dagsorden. - Virtuelle begivenheder: Lever en fordybende digital oplevelse med brandbare lobbyer, robuste engagementsværktøjer og indbygget webcasting-løsning. - Hybride begivenheder: Tag den delte oplevelse til nye højder med end-to-end begivenhedsteknologi, mobilapp og on-site produktionstjenester Skab fordybende brandoplevelser - På tværs af tid og rum Overrask og glæd dine deltagere med unikke, kuraterede oplevelser. Design en digital oplevelse, der kommunikerer din historie og afspejler dit brand. - Konsekvent og tilpasset brandoplevelse - responsiv og 3D - Fleksibelt indhold og programmering - live, simuleret og on-demand - Sømløs blanding af personlige og digitale kanaler - Skalerbar fra 500 til 200.000+ deltagere. Tag engagement til nye højder Drej engagement og opbygge meningsfulde forbindelser, der strækker sig ud over begivenhedens live dag og på tværs af tid og rum. Brænd dit samfund med programmering, før, under og efter begivenheden. - Forbind deltagere med andre deltagere og sponsorer med AI-drevet matchmaking - Videochat med andre deltagere 1:1 eller i en gruppe - Overvåg samtaler på sociale kanaler ved hjælp af sociale hubs - Maksimer deltagerengagementet, uanset hvor dine deltagere er med en kraftfuld begivenhedsapp - Drev meningsfuldt engagement med gamification og badging Få handlingsorienteret indsigt og maksimer ROI Få den indsigt, du har brug for for at skabe forretningsresultater med en enkelt kilde til ensartede begivenhedsdata. Dine data er et designværktøj til at levere kraftfulde deltageroplevelser. Den kraftfulde analyse- og rapporteringsportal integreres med din marketingteknologistak og giver dig realtidsmålinger og indsigt om dit publikum. Complex Event Management Made Simple Styrk dit arrangementssamarbejde, og skaler dit team med en platform, der strømliner og automatiserer dine back-end-processer. Ingen duplikativ indsats, der er iboende i virtuelle eller personligt centrerede begivenhedsteknologiløsninger. - Registrer deltagere - Administrer foredragsholdere, udstillere og sponsorer - Lever og kurater indhold - Engager dit fællesskab