Event Networking og Matchmaking - Mest populære apps - Syrien

Zuddl er den foretrukne begivenhedsstyringsplatform for B2B-begivenhedsmarkedsførere og konferencearrangører til at køre personlige, virtuelle og hybridbegivenheder. Zuddl er blevet bygget fra bunden af ​​at imødekomme hver brugssag perfekt. I stedet for at bruge 8-10 forskellige værktøjer og platforme til at køre en begivenhed til ende til ende, skal du bruge ZUDDL til at administrere dine personlige, virtuelle og hybridbegivenhedsprogrammer og webinarer fra en platform. Hvorfor Zuddl: * Fokus på fleksibilitet Bring din begivenhed til live med uendelig kontrol over branding, tilpasning og arbejdsgange - fra registrering og billet til deltageren mobilapp. Der er intet, du ikke kan indstille dig til dine behov. * Flere partner, mindre leverandør At få din begivenhed rigtigt kræver mere end bare et abonnement på en begivenhedsplatform. Det får vi. Og det afspejler i vores prisfastsættelse, support og produktkøretøj. * Resultatorienteret Klar-til-brug indtægter dashboards, konfigurerbare alarmer og integrationer med Marketo, HubSpot, SFDC osv., Der gør rapportering af superenkelt. Zuddl er tillid til af virksomheder som Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, FN, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kelloggs blandt andre til at hjælpe dem med at forene deres begivenhedsstabel