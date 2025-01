Event Networking og Matchmaking - Mest populære apps - Salomonøerne

Zuddl

Zuddl er en samlet platform for begivenheder og webinarer, som hjælper B2B-begivenhedsmarkedsførere med at forenkle deres begivenhedsteknologiske stack. I stedet for at bruge 8-10 forskellige værktøjer og platforme til at køre én begivenhed fra ende til anden, skal du bruge Zuddl til at administrere dine begivenhedsprogrammer fra én platform. Zuddl forenede begivenheds- og webinarplatform hjælper B2B-marketingfolk: - Øge den operationelle effektivitet ved at forene flere punktløsninger - Administrer begivenheden fra ende til anden fra én platform: - Byg fantastiske landingssider - Dynamisk registrering og billettering - Vært for begivenheder og webinar - Indbygget videoproduktion og redigering - Video on demand-infrastruktur - Indbygget integration med Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua og andre almindeligt anvendte CRM'er - Forbedre salgs- og marketingsamarbejdet ved at levere rettidig indsigt om deltagere og hotte kundeemner gennem hele begivenheden og flere begivenheder. - Reducer de samlede ejeromkostninger ved at forene begivenhedsteknologistakken, da Zuddl understøtter flere formater såsom virtuelle, personlige, hybride og webinarer, på tværs af flere brugssager: - Brugerkonferencer - Markmarkedsføringsbegivenheder - Kundemarketingbegivenheder - Advisory boards - Webinarer - Efterspørgselsgenererende begivenheder Zuddl er betroet af B2B SaaS-virksomheder som Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's blandt andre for at hjælpe dem med at samle deres begivenhed stak