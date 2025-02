Event Marketing Software - Mest populære apps - Sint Maarten

Splash

Hvor lang tid tager det at oprette, administrere, markedsføre og rapportere om dine begivenheder? At eliminere de utallige timer, det tager at "gå live", er, hvad Splash handler om. Vi kan ikke hævde, at vi gør det hele for dig (2-stjernede anmeldelser holder os ydmyge), men vi kommer tæt på. Sådan gør du: • Forenkle din proces med on-brand skabeloner, der har alle dine berøringspunkter – destinationsside, bekræftelser, e-mails, socialt delingskort, check-in app og mere – indbygget. *Avetta reducerede opsætningstiden for begivenheden med 75 % . • Forstærk dit brand på tværs af hver enkelt gæsteinteraktion. Du har fuld kontrol til at tilpasse hvert berøringspunkt med dit brand og din stemme for at forbinde med dit publikum. Du kan også vælge fra en menu med dynamiske tags til gæsteoplysninger som navn, virksomhed, RSVP-svar og mere for at skabe meget personlige interaktioner uden ekstra arbejde. • Mål dine resultater med tilpasselig rapportering. Du kan filtrere din gæsteliste efter ethvert datafelt for at oprette rapporter, der er så omfattende eller definerede, som du har brug for. Sidevisninger, sporingslinks og e-mail-analyse såsom åbninger, klik og afvisninger er også inkluderet i hver begivenhed. Plus, vores team-dækkende rapporter forbinder dig med indsigt som gentagne deltagere, stærkest præsterende aktiver og mere for at hjælpe dig med at planlægge smartere og mere succesfulde begivenheder. *Gumgum fordoblede deres omsætning og tredoblede deres salgspipeline fra begivenhedsdeltagere. • Udvid din virksomhed med skylning og gentag succes. Når du forsyner dit team med begivenhedsskabeloner, der altid er på varemærket, kompatible registreringsformularer og automatiserede integrationer, låser du op for formlen for en eventuel succes, der er nem at gentage. Med en ensartet begivenhedskalender vil du opbygge uundværlige relationer med potentielle kunder og styrke forbindelserne til dine eksisterende. *Sharp var vært for over 100 begivenheder på tværs af 56 filialer i deres første år ved hjælp af Splash. P.S. - Hvis der er noget, du mangler, som vi ikke har endnu, har vi en voksende liste af partnere, der kan hjælpe. Tilmeld dig gratis på splashthat.com.