Event Management Software - Mest populære apps - Tunesien

JRNI

jrni.com

JRNI er den første og eneste globale virksomhedsløsning til at integrere AI og Natural Language Processing (NLP) i e-mail, chat og andre kommunikationskanaler for at automatisere aftaleplanlægning, eventstyring og kø. JRNIs AI-Powered Automation styrer kundekommunikation, læsning og reaktion på kundesvar løbende. Dit personale tjekker simpelthen deres tidsplan, forbereder sig og leverer enestående kundeoplevelser. Enkelt, effektivt og nemt! JRNI-aftaler: Lever de en-til-en-engagementer, der er enestående!. JRNIs konverteringsoptimerede online kundebookingsrejser tilbyder 1-2-3 aftaleplanlægning og en klassens bedste oplevelse, der kan tilpasses til ethvert mærkes udseende og fornemmelse. JRNIs brugervenlige og intuitive personaleværktøj gør det nemt for dine medarbejdere at administrere alle aspekter af aftaler, lige fra omlægning, annullering eller booking til at holde styr på kundeoplysninger og aftaleresultater. JRNI Events: Lever en-til-mange personlige engagementer, der øger omsætningen og rentabiliteten, opbygger stærkere kunderelationer og forbedrer kundetilfredshed og loyalitet - i stor skala. På kundesiden tilbyder JRNI Events bookingrejser, der kan tilpasses til ethvert brands udseende og fornemmelse, og konverteringsoptimerede for at gøre det nemt for hurtig registrering. På personalesiden gør JRNI’s brugervenlige og intuitive event management værktøj det nemt for personalet at overskue afgørende aspekter af begivenheder, fra administration af billetsalg til tilføjelse/fjernelse af deltagere til virtuelt udsendelse. JRNI Virtual Queuing: Optimer kundeoplevelsen ved at reducere linjer og ventetider. For kunder eliminerer intelligente virtuelle køer behovet for fysisk at stå i kø. De kan nemt slutte sig til køer fra enhver enhed og derefter modtage opdateringer om deres køstatus via e-mail eller tekstmeddelelser. På personalesiden gør JRNIs brugervenlige concierge-værktøj det nemt for personalet at administrere alle aspekter af køer, lige fra tilføjelse, fjernelse eller omorganisering af kunder i køen til at holde styr på kundeoplysninger og besøgsresultater. JRNI Analytics: Ved at spore omsætning og konverteringer kan din virksomhed bruge JRNI Analytics til at måle ROI og forstå, hvordan de én-til-én-oplevelser og én-til-mange-oplevelser, du leverer, skaber værdi. Ved at forstå kundeoplevelsesmålinger - såsom ventetid og leveringstid - kan virksomheder sikre sig, at de giver deres kunder den bedst mulige service. Og med arbejdsstyrkeoptimeringsdata, som personalekapacitetsrapporter, kan virksomheder forbedre arbejdsstyrkeplanlægningen på det enkelte sted, regionalt og medarbejderniveau. Forbindelser og udvidelsesmuligheder Udvid mulighederne i JRNI-platformen med en række forudbyggede apps og økosystempartnere. Nøgleforbindelser tilbyder virksomheder, klienter, kommunikation, arbejdsstyrkeoptimering og søge- og analyseløsninger. Derudover er JRNI-platformen bygget på en moderne teknologisk stak ved hjælp af RESTful API'er. Med vores udvidelsesramme kan kunder udvide platformens kernefunktioner ved at bygge tilpassede apps.