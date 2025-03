Fulcrum

fulcrumpro.com

Fulcrum erstatter ERP, MRP og MES med en Manufacturing Software-as-a-Service (SaaS) platform, der giver små og mellemstore producenter mulighed for at forbedre effektiviteten gennem workflowoptimering og automatiseret dataindsamling. Fulcrum leverer værdi gennem et fuldt digitalt, papirløst arbejdsflow, der udnytter maskinlæring, automatisering, forudsigende analyser og avanceret heuristik for at fremme gennemløb og rentabilitet. Software behøver ikke at være kompliceret. Den software, du bruger i dit personlige liv (Facebook, Uber, Amazon osv.) er intuitiv, og du behøver ikke træning for at forstå, hvordan det fungerer. Hvorfor skulle din virksomhedssoftware være anderledes? Vi hjælper producenter med at skifte til avanceret, fremtidssikret software, der sænker stresset i hverdagen, får mere ud af gode medarbejdere, der er svære at ansætte, automatiserer kedelige opgaver og fungerer mere effektivt end det, der findes i produktionssoftwaren plads i dag.