Enterprise Social Networking (ESN) Software - Mest populære apps - Uganda

Engager, begejstre og forbind hele din virksomhed! MangoApps er en samlet medarbejderoplevelsesplatform, der kombinerer intranet, træning, teamwork og indholdsstyring til et dashboard og arbejdsområde. Vores brugervenlige tilgang, der kan tilpasses uendeligt, passer ind i, hvordan din virksomhed allerede driver forretning, og skaber en enkelt digital hub, der bygger bro mellem dit skrivebord og frontlinjemedarbejdere. Medarbejdere kan finde alle de virksomhedsoplysninger, de har brug for, sammen med deres kommunikations- og samarbejdsværktøjer, i et tilpasseligt widget-baseret dashboard, der fungerer som en enkelt kilde til sandhed. Vores produkt fungerer for teams i alle størrelser på tværs af forskellige brancher og har alle de sikkerhedsfunktioner, der er nødvendige for at implementere i virksomhedsskala. MangoApps' interface er baseret på moderne sociale medier, med tråde, kommentarer, emoji-reaktioner og team- og projektgrupper. Som sådan finder vores kunders medarbejdere det umiddelbart intuitivt og brugervenligt. Desuden sparer det tid og frustration at huse alle disse værktøjer og integrationer med de fleste andre virksomheds- og virksomhedsværktøjer. Hvidt mærket med din virksomheds branding er dit team måske ikke engang klar over, at MangoApps er et eksternt værktøj – det føles som en naturlig del af deres dag og arbejdsgang. Alt for mange organisationer i dag er afhængige af forældede intranet- og kommunikationsværktøjer og taber tid og information til det sorte hul, som er e-mail-indbakken. MangoApps giver dig den unikke mulighed for at forbinde alle dine teams, fra frontlinjemedarbejdere til virksomhedskontorer, til én central hub, der holder dem alle i løkken og på toppen af ​​deres spil.