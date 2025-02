Enterprise Social Networking (ESN) Software - Mest populære apps - Sint Maarten

DSMN8

DSMN8 er den #1 rangerede medarbejderadtalerplatform, der hjælper dig med at styrke dine medarbejdere til at blive influencers. Employee advocacy påvirker alle områder af din virksomhed, fra marketing og salg til HR og rekruttering. Så uanset om du leder efter øget rækkevidde og engagement, mere indgående salg eller at finde din næste superstjernemedarbejder, har DSMN8 løsningen. Vi gør det nemt for organisationer at udnytte deres medarbejderes indflydelse og hjælper deres arbejdsstyrke til at blive brandfortalere og mere effektive sociale sælgere. Vores innovative løsninger gør det muligt for dine medarbejdere at lokalisere, skabe og dele virksomhedsgodkendt indhold med lethed. I sin enkleste form virker det sådan her: Trin 1: Centraliser din organisations indhold i et tilpasset nyhedsfeed. Trin 2: Giv medarbejderne adgang til at dele virksomhedsgodkendt indhold. Trin 3: Spor resultater og ROI med vores brancheførende analysepakke. Verdens største virksomheder stoler på, at DSMN8 driver deres medarbejderstøtteprogrammer, herunder McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM og Snap Inc. At hjælpe vores kunder med at styrke deres egne medarbejdere er det, der driver vores arbejde hver gang. dag, og motiverer os til at levere banebrydende løsninger.