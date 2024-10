Enterprise Social Networking (ESN) Software - Mest populære apps - Brasilien Mest populære Tilføjet for nylig

Enterprise social networking (ESN)-software fremmer bottom-up-kommunikation og samarbejde i organisationer ved at tilbyde en digital platform for medarbejdere til at interagere socialt, samarbejde og dele information. Dette tilskynder til uformel, peer-to-peer-kommunikation. På samme måde som forbrugerplatforme på sociale medier giver ESN-software medarbejderne mulighed for at dele opdateringer, fotos og beskeder direkte med deres kolleger. Organisationer kan bruge ESN-software til at øge engagementet og samarbejdet mellem medarbejdere, især i hybride eller eksterne arbejdsmiljøer, og sikre, at de har muligheder for at forbinde, engagere og socialisere uanset deres placering. Dette kan øge moralen og den overordnede medarbejdertilfredshed. Mens ESN-software er en type intern kommunikationsplatform, adskiller den sig fra medarbejderkommunikationssoftware i sit formål. Medarbejderkommunikationssoftware tilbyder omfattende løsninger til forskellige kommunikationsstile (top-down, bottom-up, asynkron, synkron) og udsendelse af vigtige budskaber i hele virksomheden. I modsætning hertil fokuserer ESN-software på uformelt, interaktivt og peer-to-peer-samarbejde, hvilket fremmer en kultur af videndeling og teamwork. Begge typer software er afgørende for at forbedre intern kommunikation og fremme en velforbundet, engageret arbejdsstyrke.