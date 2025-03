Enterprise Search Software - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Enterprise Search-software strømliner den systematiske hentning af lagrede data, uanset om det er interne data i en organisation eller eksterne kilder som applikationer og websteder. Disse løsninger organiserer og forfiner data, hvilket giver brugerne mulighed for sikker adgang til og lokalisere information på tværs af forskellige kilder såsom databaser, dokumenter, applikationer, websteder og intranet. Det gavner brugere på tværs af forskellige roller og teams i en organisation, da adgang til data fra flere databaser og delte kilder er en integreret del af opnåelse af adskillige opgaver i et forretningsmiljø. Derudover kan virksomhedssøgesoftware tilbyde søgning som en tjeneste-funktionaliteter, der gør det muligt for virksomheder sikkert at eksponere specifikke data og informationskilder, såsom produktkataloger, videoer og marketingindhold, til eksterne platforme såsom mobilapplikationer og websteder.