Enterprise Search Software - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Vectara

vectara.com

Vectara er en LLM-drevet samtalesøgnings- og videnopdagelsesplatform, som giver virksomheder mulighed for at føre intelligente samtaler over deres egne data (tænk ChatGPT, men for dine data). For det første giver platformen en simpel API og giver udviklere adgang til banebrydende NLU-teknologi (naturlig sprogforståelse) med brancheførende relevans. Med Vectaras "Grounded Generation" kan virksomheder hurtigt, sikkert og til en overkommelig pris integrere klassens bedste semantiske søgning og besvarelse af spørgsmål i deres applikation, videnbase, websted, chatbot eller supporthelpdesk. Funktioner som "Øjeblikkelig indeksering", "Cross Attentional Neural Re-ranking" og "Abstractive Summarization" sikrer, at den seneste information altid er tilgængelig, og at kun de mest relevante svar præsenteres for brugeren. Desuden er resultaterne opsummeret i naturligt sprog med citater, hvilket gør det muligt for brugerne at forstå og stole på rigtigheden af ​​svarene. Fordi Vectara kun indekserer dine egne forretningsdata, er risikoen for hallucinationer næsten elimineret, dvs. de genererede svar er baseret på faktuelle sandheder - kundedata, som overføres og opbevares i krypteret form, bliver aldrig brugt til at træne Vectara-modeller. Web- og applikationsudviklere kan tilmelde sig uden omkostninger, med generøse datagrænser, for nemt at tilføje semantiske søgefunktioner til deres applikationer. Vectaras kraftfulde end-to-end platform er selvoptimerende og forbruges nemt via simple API'er, hvilket får virksomhederne op at køre på blot et par minutter og uden at kræve tilføjelse af nogen specialiserede ingeniører eller infrastruktur. At få dine data indekseret er lige så enkelt takket være understøttelse af alle standarddokumenttyper og dataformater, der findes i virksomheden. Besøg Vectara.com for mere information.