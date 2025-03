Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® er et hurtigt voksende cybersikkerhedsfirma med fokus på kontinuerlig teknologisk innovation. Siden etableringen i 2014 i København, baseret på den vindende idé om CTF -verdensmestre, har Heimdal oplevet en spektakulær vækst ved proaktivt at bygge produkter, der forventer truslerskabstrendene. Virksomheden tilbyder en flerlags sikkerhedssuite, der kombinerer trusselforebyggelse, patch- og kapitalstyring, styring af slutpunktsrettigheder og antivirus og mailsikkerhed, som tilsammen sikrer kunder mod cyberattacks og holder kritisk information og intellektuel ejendom sikker. Heimdal er blevet anerkendt som en tankeleder i branchen og har vundet flere internationale priser for sine løsninger og uddannelsesindhold. Heimdal -linjen af ​​produkter består i øjeblikket af 10 produkter og 2 tjenester. Den tidligere kategori omfatter trusselforebyggende endepunkt, trusselforebyggelsesnetværk, patch & kapitalstyring, privilegeret adgangsstyring, applikationskontrol, næste-gen-endpoint antivirus, ransomware-krypteringsbeskyttelse, e-mail-sikkerhed, forebyggelse af e-mail, svindel og forebyggelse og ekstern desktop. Sidstnævnte er repræsenteret ved slutpunktdetektion og respons samt udvidet detektion og respons eller EDR og XDR for kort. I øjeblikket implementeres Heimdals cybersikkerhedsløsninger i mere end 45 lande og støttes regionalt fra kontorer i over 15 lande af mere end 175 højt kvalificerede specialister. Heimdal er Isae 3000 certificeret og sikrer mere end 2 millioner slutpunkter for over 10.000 virksomheder. Virksomheden støtter sine partnere uden indrømmelser på grundlag af forudsigelighed og skalerbarhed med et fælles mål at skabe et bæredygtigt økosystem og et strategisk partnerskab.