Krypteringssoftware - Mest populære apps - Mozambique

Krypteringssoftware anvender kryptografi for at sikre dataens fortrolighed og integritet. Virksomheder bruger denne software til at sikre, at kun autoriserede parter kan få adgang til oplysningerne, hvilket minimerer risikoen for eksponering eller brud. Ved at transformere læsbare data til et krypteret, uforståeligt format, gør krypteringssoftware dataene næsten umulige at dechifrere for uautoriserede brugere. Virksomheder kan implementere kryptering på tværs af kommunikation, databaser og forskellige typer filer eller lagersystemer. Det kan anvendes på data i hvile, data i transit og data i brug, hvilket gør det særligt værdifuldt til beskyttelse af følsomme oplysninger, såsom personligt identificerbare oplysninger (PII), beskyttede sundhedsoplysninger (PHI) og betalingskortindustrien (PCI) data.