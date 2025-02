Krypteringssoftware - Mest populære apps - Cocosøerne

Tresorit

tresorit.com

Tresorit er en end-to-end krypteret, vidensløst indholdssamarbejdsplatform, der gør det muligt for sikkerhedsbevidste virksomheder at administrere, synkronisere, signere og dele deres filer sikkert. I modsætning til andre offentlige cloud-leverandører har Tresorit ingen adgang til brugernes filer, hvilket sikrer maksimal fortrolighed. - Kompromisløs sikkerhed: Dine filer er beskyttet fra det øjeblik, du uploader dem til skyen, indtil de når den tilsigtede modtager. Det er teknisk umuligt for andre at få uautoriseret adgang til dine filer. - Sømløst og sikkert teamwork: Uanset om det er personlige data til HR-dokumenter, juridiske kontrakter, økonomiske planer eller tophemmelige R&D-prototyper - Tresorit giver et digitalt arbejdsområde, hvor dine meget følsomme dokumenter forbliver sikre. - Kraftige kontrol- og overvågningsmuligheder: Administrer og overvåg alle brugere og deres oplysninger og aktiviteter. Tresorit tilbyder kraftfulde kontrolfunktioner, så du kan være sikker på, at de rigtige medarbejdere får adgang til de rigtige filer. -Tresorit er den ideelle komplementære løsning for enhver virksomhed, der opererer i en stærkt reguleret industri, hvor overholdelse af strenge standarder er et must. Tresorit kan implementeres sammen med Microsofts løsninger for at understøtte GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA eller ITAR-overholdelse. Vores klientside end-to-end krypteringsteknologi garanterer, at dine mest følsomme dokumenter altid forbliver beskyttet.