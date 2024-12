Mest populære Tilføjet for nylig Software til styring af krypteringsnøgler - Mest populære apps - Mozambique

Software til styring af krypteringsnøgler er designet til at overvåge administration, distribution og opbevaring af krypteringsnøgler. Effektiv administration garanterer, at disse nøgler – og dermed kryptering og dekryptering af følsomme oplysninger – kun er tilgængelige for autoriserede personer. IT- og sikkerhedsprofessionelle er afhængige af disse værktøjer for at sikre adgang til meget følsomme data. Denne software tilbyder også funktioner til at beskytte nøgler, mens de er gemt, og inkluderer sikkerhedskopieringsmuligheder for at forhindre tab af data. Desuden letter det sikker distribution af nøgler til autoriserede parter og håndhæver politikker, der styrer nøgledeling.