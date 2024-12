Mest populære Tilføjet for nylig Employer of Record (EOR) software - Mest populære apps - Norge

Employer of Record (EOR)-software gør det muligt for virksomheder at ansætte medarbejdere i andre lande uden at skulle etablere en juridisk enhed i disse regioner. Disse platforme letter hele ansættelsesprocessen, fra sourcing og screening til styring af løn, fordele og overholdelse. Medarbejdere kan bruge softwaren til at anmode om fri, fuldføre onboarding og udføre andre opgaver. Selvom den oprindelige virksomhed leder opgaver og styrer ydeevnen, fungerer EOR som den juridiske arbejdsgiver og påtager sig alle tilknyttede risici og forpligtelser. EOR varetager afgørende HR-ansvar, herunder administration af fordele, skattestyring, overholdelse af lokal arbejdslovgivning og lønbehandling. Denne løsning er perfekt til virksomheder, der ønsker at ekspandere globalt uden kompleksiteten ved at oprette en lokal enhed, hvilket giver dem mulighed for at ansætte hurtigt og i fuld overensstemmelse med internationale regler.