SubItUp

subitup.com

SubItUp er en brancheførende, intelligent og tilpasselig online medarbejderplanlægningsplatform bygget op omkring din virksomhed. SubItUp strømliner og forbedrer dine planlægningsprocesser ved først at bruge et team af eksperter til at forstå dem. Vores arbejdsstyrkeeksperter hjælper dig derefter med at konfigurere SubItUp til at automatisere indsamling af tilgængelighed og generering af tidsplaner, eliminere planlægningskonflikter på tværs af din virksomhed, bygge ure, der fungerer for dit team, kommunikere tids- og tilstedeværelsesdata til din lønsoftware og opfylde den højeste tilgængelighed og overholdelsesstandarder undervejs. Det er tid til at få din tid tilbage. Det er tid til at automatisere styringen af ​​din arbejdsstyrke. Og det er tid til at fokusere på alle de andre opgaver, du skal udføre hver dag. SubItUps proprietære platform blev udviklet fra bunden for at maksimere den tid, du bruger på at håndtere forretningsrelaterede opgaver og minimere problemer med arbejdsstyrkestyring.