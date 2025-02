Software til medarbejderplanlægning - Mest populære apps - Sint Maarten

Zendesk

zendesk.com

Zendesk er en AI-drevet serviceløsning, der er let at konfigurere, bruge og skalere. Zendesk Solution arbejder uden for boksen og er let at ændre i tilfælde af forandring, hvilket gør det muligt for virksomheder at bevæge sig hurtigere. Zendesk hjælper også virksomheder med at udnytte AI-ai til serviceteam til at løse kundeproblemer hurtigere og mere præcist. Zendesk AI er bygget på milliarder af CX-interaktioner og kan udnyttes på tværs af hele serviceoplevelsen fra selvbetjening, til agenter, til administratorer, for at hjælpe dig med at vokse og fungere effektivt i skala. Zendesk giver agenter mulighed for værktøjer, indsigt og kontekst, de har brug for for at levere en personlig serviceoplevelse på enhver kanal, hvad enten det er sociale meddelelser, telefon eller e -mail. Zendesk samler alt, hvad et serviceteam har brug for - fra personaliserede samtaler og omnichannel -sagsstyring, til AI -drevne arbejdsgange og agentværktøjer, automatisering og en markedsplads på 1200+ apps - alle beskyttet under ét tag. Og vores løsning er let at implementere og justere på farten og frigøre teams fra at kræve det, udviklere og dyre partnere til at foretage løbende ændringer. Hos Zendesk er vi på en mission for at forenkle virksomhedens kompleksitet og gøre det let for virksomheder at skabe meningsfulde forbindelser med kunderne. Fra startups til store virksomheder mener vi, at intelligente, innovative kundeoplevelser bør være inden for rækkevidde for ethvert firma, uanset størrelse, industri eller ambition. Zendesk betjener over 130 000 globale mærker på tværs af en række industrier på over 30 sprog. Zendesk har hovedkontor i San Francisco og driver kontorer over hele verden.