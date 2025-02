Software til medarbejderplanlægning - Mest populære apps - St. Helena

Skello

Skello er en europæisk virksomhed med én mission: at genopfinde skiftet arbejde gennem en samarbejdsløsning, der gør det muligt for hele teamet bedre at forudse, organisere og kommunikere. Kort sagt er Skello en workforce management-løsning til skiftbaserede arbejdspladser, der gør det muligt for teams at tackle besværet med kompleks planlægning. For ledere optimerer Skello arbejdsorganiseringen ved at hjælpe dem med at træffe de bedste beslutninger i styringen af ​​deres personaleomkostninger. For medarbejderne letter værktøjet nem og åben kommunikation og forenkler dagligdagen. Skellos ambition er at være den bedste løsning for skiftede arbejdshold i Europa. For at opnå dette rejste Skello en €40M Series B-runde af finansiering fra ekspertfonde på området (Partech, Aglaé Ventures & XAnge) for at bringe stadig mere værdi til vores kunder gennem nye funktioner og for at åbne nye markeder ud over vores historiske industrier som gæstfrihed, detailhandel og sundhed.