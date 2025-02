Medarbejderhenvisningssoftware - Mest populære apps - Sverige

Referral Factory

referral-factory.com

Plug-and-play-software til at bygge og spore dit eget henvisningsprogram eller affiliate-program. Kåret som #1 af marketingfolk over hele kloden. Den eneste henvisningssoftware, der er officielt certificeret af HubSpot. Byg dit program på dage og ikke uger ved hjælp af Referral Factorys træk-og-slip-kampagnebygger. Referral Factory tilbyder avanceret white label-tilpasning uden at skrive en linje kode! Opret henvisningsprogrammer, tilknyttede programmer, ambassadørprogrammer, henvis til at vinde konkurrencer og meget mere! * Adgang til mere end 100 redigerbare henvisningsprogramskabeloner, designet af marketingeksperter. * Integreres med HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier og mere. * Referral Factory tilbyder også webhook-funktionalitet, en avanceret API og flere Zapier-triggere for at hjælpe dig med at få dine nye henvisninger direkte ind i de arbejdsgange, du allerede bruger. * Widgets, pop-ups, indlejringer og sider for at promovere dit henvisningsprogram. * Adgang til 200+ henvisningsbelønninger og incitamenter. Kuponer, digitale pengekort, donationer, udstede dine egne, belønne gennem zapier og meget mere. * Avanceret henvisningsanalyse, så du kan spore ROI af dit henvisningsprogram i realtid. * Fuldt i overensstemmelse med GDPR. Med muligheden for at hoste dine egne data mod et ekstra gebyr, er denne funktion særligt populær hos virksomhedsvirksomheder, der ønsker at undgå at gå igennem overholdelse for at tillade en anden leverandør at hoste deres kundedata. Priserne varierer fra $95 til $1400 per måned, så der er en plan for alle typer virksomheder. Alle abonnementer har adgang til 24/7 support på chat og video. GRATIS onboarding på alle planer, hvilket betyder, at Referral Factorys supportteam hjælper dig med at opbygge dit henvisningsprogram, promovere det og integrere det med de forretningsværktøjer, du allerede bruger. Referral Factory er blevet opført som den #1 henvisningssoftware, der skal bruges, både af Influencer Marketing Hub og Growth Marketing Pro. Over 300 000 henvisninger genereret til vores kunder i 2023!