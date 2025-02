Software til medarbejdergenkendelse - Mest populære apps - Tadsjikistan

Advantage Club

AdvantageClub.ai er en global medarbejderengagementplatform, der kører arbejdspladserfaring og velvære med funktioner som belønninger, anerkendelse, frynsegoder, fleksible medarbejderfordele og samfundsopbygning på en samlet platform. * AdvantageClub.ai er en ende-til-ende digital belønning og anerkendelsesplatform, der giver ledere og organisationer mulighed for at anerkende medarbejdere for deres indsats, alt sammen med et klik på en knap. Gennem platformen kan medarbejdere give high-fives, likes, kommentarer og mere for at vise deres påskønnelse for deres kolleger. R & R -platformen matches med en global markedsplads for indløsning, der lader medarbejderne vælge mellem over 10.000 globale mærker. * Perks & Privileges -løsningen giver organisationer mulighed for at tilføje noget specielt til medarbejdernes indtjening ved at tilbyde unikke og eksklusive virksomhedstilbud og tilbud i hele landet. Gennem det fleksible tilbud, som virksomhederne kan skabe flere typer af medarbejdere-tegnebøger, der er kurateret til specifikke markedspladser, såsom wellness, work-from-home og L & D-tegnebøger. * Community and Fun Zone Solution bringer flere medarbejderengagementprogrammer under en platform. Med programmer som intra-corporate spil med live leaderboards, peer-to-peer markedspladser og hobbyby klubber tilbyder denne løsning noget unikt til at bringe medarbejderne i enhver type organisation sammen. * Den økonomiske wellness -løsning hjælper medarbejderne med at blive økonomisk kyndige ved at tilbyde faciliteter til at spare, få lån og modtage lønforskelle til overkommelige priser og nulrenter. <> Om AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai er en global medarbejderengagementplatform med funktioner som belønninger, anerkendelse, samfundsbygning og flexben på en samlet platform. Det giver ende-til-ende-løsninger til at lette medarbejderengagement gennem eksklusive privilegier og belønninger fra sine 10.000+ brandpartnere. AdvantageClub.ai blev oprettet i 2016 og er et hjernebarn af UCLA postgraduates Sourabh Deorah og Smiti Bhatt Deorah, der identificerede medarbejderfordele som et rum til at skabe forstyrrelse ved hjælp af datamining og analyse. Siden da har det omdefineret medarbejderfordele ud over traditionel Provident Fund og virksomhedsrabatpolitikker. I øjeblikket med hovedkontor i Delaware har AdvantageClub.ai over 5 millioner brugere med en imponerende klientportefølje med BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target og mange flere, med tilstedeværelse i over 100 lande. Virksomheden sætter en ære i at levere et skalerbart, tilpasseligt, omkostningseffektivt program til at hæve medarbejderengagement. Dens samlede platform tilbyder en lang række anerkendelsesprogrammer, herunder milepæl/jubilæum/år til tjeneste priser, realtids-spotbonusser, automatiserede incitamenter, peer-to-peer-værdsættelse, onboarding-programmer, wellness-programmer og kvartalsvis og årlig ydelse priser. I 2022 blev AdvantageClub.ai tildelt 'Excellence in Global R & R -program', 'Excellence in Employee Engagement' og 'Excellence in Employee Experience' af World HRD Congress. Med sin eneste mission for at hjælpe organisationer med at holde deres medarbejdere engageret og drevet, understøttes Advantage Club-appen af ​​en robust medarbejderengagement-løsning, der tilbyder en bedste oplevelse for sine brugere. Platformen er indstillet til at revolutionere industrien ved direkte at påvirke medarbejderrekruttering og fastholdelse gennem et udtømmende værktøj til medarbejderengagement. <> Mission AdvantageClub.ai ser for sig en verden, hvor medarbejderne er meget engagerede og glade, og hver arbejdsplads, stor eller lille, har en positiv kultur for påskønnelse og anerkendelse. Det sigter mod at hjælpe organisationer med at opbygge og drive medarbejderoplevelse og engagementsprogrammer, der resonerer med deres kultur og værdier.