Software til medarbejdergenkendelse - Mest populære apps - Sverige

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club er en global platform for medarbejderinddragelse, der driver arbejdspladsoplevelse og -velvære med funktioner som belønninger, anerkendelse, frynsegoder, fleksible medarbejderfordele og fællesskabsopbygning på en samlet platform. - Vi er en end-to-end digital belønnings- og anerkendelsesplatform, der giver ledere og organisationer mulighed for at anerkende medarbejdere for deres indsats, alt sammen med et klik på en knap. Gennem platformen kan medarbejderne give high-fives, likes, kommentarer og mere for at vise deres påskønnelse af deres kollegaer. Vores R&R-platform matches også med en global markedsplads for belønningsindløsning, der lader medarbejderne vælge mellem over 10.000+ globale brands. - Vores Perks & Privileges-løsning giver organisationer mulighed for at tilføje noget særligt til medarbejdernes indtjening ved at tilbyde unikke og eksklusive virksomhedstilbud og -aftaler over hele landet. Gennem vores tilbud om fleksible fordele kan virksomheder skabe flere typer af medarbejderpunge, der er tilpasset specifikke markedspladser, f.eks. wellness, arbejde hjemmefra, L&D-punge og mere. - Vores Community and Fun Zone-løsning bringer flere medarbejderinddragelsesprogrammer under én platform. Med programmer som interne spil med live leaderboards, peer-to-peer markedspladser og hobbyklubber tilbyder vores løsning noget unikt til at bringe medarbejdere fra enhver type organisation sammen. - Vores Financial Wellness-løsning hjælper medarbejderne med at blive økonomisk kyndige ved at tilbyde faciliteter til at spare og få lån og lønforskud til overkommelige priser og nulrenter. Om Advantage Club Vi er en global medarbejderengagementplatform med funktioner som belønninger, anerkendelse, fællesskabsopbygning og FlexBen på en samlet platform. Vi leverer end-to-end-løsninger for at lette medarbejdernes engagement gennem eksklusive privilegier og belønninger fra vores 10.000+ brandpartnere. Advantage Club, der blev oprettet i 2016, er et udtænkt af UCLA postgraduates Sourabh Deorah og Smiti Bhatt Deorah, som identificerede personalegoder som et rum til at skabe forstyrrelser ved hjælp af data mining og analyser. Siden da har vi omdefineret personalegoder ud over de traditionelle pensionskasser og virksomheders rabatpolitikker. Vi har i øjeblikket hovedkvarter i Delaware og har mere end 3 millioner brugere med mere end 1.000 imponerende kundeporteføljer med Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target og mange flere, med tilstedeværelse i mere end 100 lande. Vi sætter en ære i at levere et skalerbart, tilpasseligt, omkostningseffektivt program for at tage medarbejdernes engagement til næste niveau. Vores forenede platform bringer en bred vifte af anerkendelsesprogrammer, herunder milepæls-/jubilæums-/års-af-tjeneste-priser, spot-bonusser i realtid, automatiserede incitamenter, peer-to-peer påskønnelse, onboarding-programmer, wellness-programmer, kvartalsvise og årlige præstationspriser , gavekortprogrammer, eksklusive tilbud på tværs af 10.000+ globale brands osv. I 2022 tildeles vi 'Excellence in Global R&R Program', 'Excellence in Employee Engagement' og 'Excellence in Employee Experience' af World HRD Congress. Med sin eneste mission om at hjælpe organisationer med at holde deres medarbejdere engageret og drevet understøttes vores Advantage Club-app af en gennemtænkt medarbejderinddragelsesløsning, der tilbyder den bedste oplevelse i klassen til sine brugere. Platformen skal revolutionere industrien ved direkte at påvirke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere gennem et udtømmende værktøj til medarbejderinddragelse. Vores mission Vi forestiller os en verden, hvor medarbejderne er meget engagerede og glade, og hver arbejdsplads, stor som lille, har en positiv kultur af påskønnelse og anerkendelse. Vi er her for at hjælpe organisationer med at opbygge og køre medarbejderoplevelses- og engagementsprogrammer, der stemmer overens med deres kultur og værdier.