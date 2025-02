Software til medarbejdergoder - Mest populære apps - Togo

Vantage Circle

Vantage Circle er en prisvindende medarbejderengagement og anerkendelsesplatform, der hjælper HR-fagfolk med at opbygge vindende arbejdskulturer gennem innovative AI-drevne og SaaS-baserede løsninger, nemlig Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks og Vantage Fit. Det kan prale af en brugerbase på over 2 millioner ansatte fra mere end 700 klienter over hele kloden. Medarbejdere, der bruger platformen, kan udveksle deres belønningspunkter for gavekort fra over 1.000 mærker med et globalt belønningskatalog, butiksprodukter fra Amazon -butikken, bogoplevelser eller købe merchandise fra muligheder, der er tilgængelige i mere end 59 lande. Det tillader også problemfri integration med værktøjer som hold og slap for at genkende problemfri. Platformen tilbyder en række fordele som Long Service Awards, herunder jubilæumspoint, en årbog med digital service og et dedikeret milepælkatalog. Vantage Circle er også den foretrukne partner for Microsoft -teams, PeopleStrong og andre HRMS/HCM -platforme. Vores app er designet til at forbedre teamets præstation og påskønnelseskultur og tilbyder en omfattende pakke med funktioner: * Social anerkendelse: Fejr resultater med peer-to-peer anerkendelse, priser, badges og leaderboards. * Milestone -fejringer: Gå aldrig glip af specielle øjeblikke med automatiserede fødselsdags- og servicemiljø ønsker. * Global Rewards -katalog: Indløs point for gavekort, merchandise og unikke oplevelser i over 70 lande. * Amazon Business Integration: Exchange -belønningspoints for en lang række Amazon -produkter. * Multi-sprogstøtte: Tilgængelig på 13 sprog til at imødekomme en global arbejdsstyrke. * Sømløs integration: integreres glat med sociale platforme, SSO og HRIS -systemer.