Software til medarbejdergoder - Mest populære apps - Sverige

Batik er one-stop-løsning for fordele og frynsegoder, der stemmer overens med behovene hos nutidens medarbejdere. Vi hjælper HR'ere med at tilpasse de nødvendige fordele til nutidens medarbejdere og gør fordelsløsninger enkle og nemme at engagere sig i, hvilket gør din arbejdsplads medarbejdercentreret. Det, der adskiller Batik fra andre fordelsudbydere, er dets forpligtelse til at genskabe fordele, så de er håndgribelige, personlige, inkluderende og tilgængelige. Denne forpligtelse sikrer, at hver medarbejder føler, at deres fordele er skræddersyet til deres unikke behov og præferencer. Batiks eksklusive fordelspakke er omhyggeligt sammensat for at garantere, at enhver medarbejder har adgang til fordele, der er relevante og meningsfulde for dem. Adminadgang giver HR mulighed for at se de fordele, de kan aktivere for deres medarbejdere. HR'erne og medarbejdere kan benytte fordele til eksklusive priser.