Software til medarbejderovervågning - Mest populære apps - Vatikanstaten

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControl er en cloud-baseret software til forretningsløsninger, der gør det muligt for arbejdsgivere at øge effektiviteten af ​​medarbejdernes arbejdsindsats og også forhindre virksomhedsinformation i at blive afsløret, dens akkumulerede data kan være et aktiv til at løse forskellige problemer og hændelser på arbejdspladsen. CleverControl præsenterer sit produkt i tre forskellige former – on-cloud, on-premise og lokalt for små virksomheder. Hvad er CleverControl On-Cloud? CleverControls mål med sin On-Cloud-løsning er at kompilere omfattende rapporter om dit teams daglige arbejdsmønstre. Nøglefunktioner inkluderer ansigtsgenkendelse, tastelogning, skærmoptagelse, IM-overvågning og mere. Teamledere kan eksternt få adgang til de akkumulerede data fra enhver enhed. Hvad er CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise er en medarbejderovervågningsløsning til virksomheder, der garanterer, at de indsamlede data forbliver inden for dit virksomhedsnetværk. Den absolutte magt over opbevaringen og tilgængeligheden af ​​oplysningerne ligger udelukkende hos dig. Hvad er CleverControl Local for Small Business? CleverControl Local for Small Business er en omkostningseffektiv løsning til overvågning af medarbejderaktiviteter og forbedring af effektiviteten. Det eliminerer behovet for serverkøb ved at bruge et delt mappesystem, hvilket sikrer, at alle data forbliver i din virksomhed. Dette værktøj er ideelt til små virksomheder, der søger at optimere produktiviteten og sikre data uden yderligere hardwareomkostninger.