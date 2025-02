Software til medarbejderovervågning - Mest populære apps - Tyrkiet

Trackabi

trackabi.com

Trackabi er fremragende software til tidsregistrering, medarbejderovervågning, screenshot-optagelse og URL-sporing, medarbejdernes orlovsplanlægning, GPR-rutesporing, forberedelse af tidsrapporter, projektplanlægning og estimering, fakturering og betalingsstyring. Trackabi fokuserer på små og mellemstore virksomheder. Trackabi gør tidsregistrering effektiv og engagerende takket være dens gamification-tilgang. Brugere kan optjene præstationer og karmapoint, når de når specifikke mål defineret af en leder. Produktstyrker: — Trackabi Desktop Timer til Windows, Linux og macOS kan automatisk registrere arbejdet og udarbejde daglige brugeraktivitetsstatistikker. Den kan registrere inaktiv tid, tage skærmbilleder, spore browser-URL'er og optage anvendte applikationer, der skelner mellem arbejds- og fritidsapps. — Trackabi-mobilapplikationen kan spore tid og registrere GPS-ruter. Det inkluderer også en orlovsplansektion og en praktisk Indsigtssektion til at kontrollere andre brugeres aktivitet, se deres skærmbilleder og andre data. — Gamification af tidsregistrering: præstationer og karmapoint for højere motivation og øget engagement. - Meget tilpasselige timesedler: Timesedler kan redigeres som regneark i Excel og tilbyder mange tilpasningsmuligheder (data, der skal vises, obligatoriske felter, yderligere brugerdefinerede felter osv.). — Medarbejderorlovsstyring integreret med timesedler: Personlig fridagskalender for hver medarbejder og en fælles orlovsplan med anmodning/godkendelsesprocessen. Medarbejdernes orlov kan inkluderes i timesedler for at gøre det nemmere for ledere at sikre, at data er fuldstændige. — Tidsrapporter, der kan tilpasses: Tidsrapporter kan genereres fra en timeseddel baseret på brugerindstillinger og deles via eksterne links eller eksporteres til Excel eller PDF. — Fakturering og betalinger: Fakturaer kan oprettes fra rapporter eller uafhængigt og sendes til kunder via e-mail. Systemet tillader indtastning af kundebetalinger og sporing af totaler og forfaldne fakturaer. — Projektplaner og estimater: Projektplaner med opdeling efter milepæle, opgaver og delopgaver giver mulighed for bottom-up tid og budgetoverslag. Estimerede beløb kan matches mod live data fra medarbejders timesedler. — Brugeradgangsroller: Systemet understøtter avancerede brugeradgangsroller baseret på redigerbare privilegier. Plus, hver bruger kan få adgang til mange virksomhedskonti - tilmeld dig en virksomhed som medarbejder og opret hans virksomhedskonto med det samme brugernavn. — Kundeadgang: Kunder kan inviteres til at få adgang til sparet tidsrapporter, fakturaer og timesedler relateret til deres projekter. Det hjælper en klient med at holde øje med den tid, hans entreprenør bruger og kontrollere udgifterne. — Git Commits Import: At importere commits fra Git og konvertere dem til tidsindtastninger er en fremragende funktion for softwareudviklere. Git commits med kommentarer kan konverteres til timeseddelposter. — Informative dashboards: Et dashboard i fugleperspektiv viser oversigter over arbejdet, medarbejdernes fraværsdage og advarsler om manglende tidsrapporter (mindre tid end forventet). — Virksomhedsdataindsigt: En detaljeret oversigt over hver medarbejders daglige aktivitet, der viser arbejdet, tid tilføjet til en timeseddel, anvendte applikationer, skærmbilleder, ledig tid, GPS-ruter osv.