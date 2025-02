Medarbejders intranetsoftware - Mest populære apps - Tunesien

Team Engine

Arbejdsgivere, der vælger, bruger Team Engine til at rekruttere, fastholde, engagere og forbedre deres feltarbejdsstyrker. Team Engine er en HR Automation Suite, der hjælper voksende virksomheder med at udjævne for top talent og implementere bedste praksis inden for medarbejderengagement. Organisationer kan sige farvel til manuelle, usammenhængende, tidskrævende processer og hej til intuitiv, tilpasselig software, der automatisk udfører de kritiske, tidsfølsomme komponenter i en enestående talentstrategi. I øjeblikket brugt af hundreder af voksende virksomheder henvender Team Engine's tekst-første kommunikationsplatform sig til de unikke behov hos organisationer med en distribueret arbejdsstyrke i marken. Det skyldes, at feltarbejdere leder efter hastighed og enkelhed, både i ansættelsesprocessen og i deres daglige arbejde. Med Team Engine kan organisationer overvinde engagementudfordringer, der er unikke for deres branche til at udgå og ansætte de bedste mennesker først, derefter køre fastholdelse og engagement med ensartede kommunikations- og feedbackmuligheder. Teammotor vil hjælpe organisationer: * Find og ansæt gode mennesker: Automatiser de overflødige opgaver i ansættelsesprocessen, så de kan tilføje værdi, hvor det betyder mest. * Motiver og fasthold kvalitetsansatte: Få nye ansættelser til en god start med strukturerede en-til-dem og muligheden for at give feedback om oplevelsen. * Udfør og forbedres kontinuerligt: ​​Byg forbindelsen på tværs af virksomheden for at få arbejde udført, skabe effektive processer og pleje en kultur for vækst og udvikling. Et glimt af, hvordan Team Engine hjælper: * SMS med skrivebordsløse medarbejdere og jobansøgere * Automatiserede meddelelser til tidsfølsom kommunikation (f.eks. Interviewmindelser og åbne tilmeldingsfrister) * Indbygget rekrutteringsreklame på Craigslist, Facebook og Instagram * Oversat kommunikation til spanske højttalere * Et centraliseret knudepunkt til organisering af al rekrutteringsaktivitet og ansøgeroplysninger * Diversificering af kandidat sourcing for større rækkevidde