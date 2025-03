Microsoft Viva Glint EU

Microsoft Viva Glint-Forbedre engagement og ydeevne med anbefalede handlinger og datadrevet indsigt på tværs af medarbejdernes livscyklus og organisationsdækkende undersøgelser. Glints mission er at hjælpe folk med at være lykkeligere og mere succesrige på arbejdet. Dens People Success Platform giver organisationer mulighed for at tage en holistisk tilgang til at engagere talent, udvikle medarbejdere og inspirere dem til at gøre deres bedste arbejde. Glint samler hyppigere feedback gennem pulser, undersøgelser og når som helst kanaler, og anvender derefter avanceret analyse til at levere personlig indsigt og AI-drevne anbefalinger til handling til HR-teams, ledere og ledere. Som et resultat er organisationer bemyndiget med: * Synlighed i realtid i organisationens helbred * Umiddelbar indsigt baseret på den unikke forlovelsesprofil for deres folk * Guidet handling på alle niveauer i organisationen Glint -platformen er designet til den globale virksomhed og er implementeret i over 150 lande, understøtter over 50 sprog, og servicekunder, der spænder fra 100 ansatte til over 250.000. Dets kunder spænder over alle brancher og inkluderer førende virksomheder som E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron og hundreder mere. Glint blev erhvervet af LinkedIn i november 2018, hvilket skabte et partnerskab, der giver det mulighed for at levere endnu større innovation og værdi til sine kunder.