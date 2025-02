Employee Experience Software - Mest populære apps - Tadsjikistan

Quantum Workplace

Quantum Workplace var banebrydende for nogle af de tidligste medarbejderengagement og præstationssoftware for over 20 år siden og har siden samarbejdet med tusinder af organisationer for at hæve medarbejdere, team og forretningssucces. I slutningen af ​​dagen hjælper det ledere med at forbinde prikkerne mellem engagement og ydeevne med intuitive og brugervenlige værktøjer, herunder omfattende og automatiserede medarbejderundersøgelser; målsætning og sporingsværktøjer; Peer-to-peer anerkendelse; Feedback i realtid; kontinuerlige en-til-en; Smart talentanmeldelser; og robuste mennesker analyse. * Tag undersøgelser: Modtag push -meddelelser til pulsundersøgelser og hold styr på alle undersøgelser, du er blevet inviteret til at gennemføre. * Har effektive 1-til-1-samtaler: Gennemgå svar, dagsordenpunkter og kommentarer til dine 1-til-1'er. Tag notater under din ansigt til ansigt-samtale for at henvise tilbage til senere. * Giv anerkendelse: Brug appen Quantum Workplace til at se og efter anerkendelse for dine kolleger. * Følg målopdateringer: Hold dig opdateret om alle målopdateringer, der sker på din arbejdsplads. * Feedback: Brug praktiske genvejsfunktioner til at give eller anmode om feedback i øjeblikket. * Private noter: Fang private noter, der automatisk synkroniseres med din Quantum Workplace -konto til senere reference. Quantum Workplace har hjulpet problemfrit med at fange tusinder af medarbejderstemmer, give intuitiv indsigt og vejledning til ledere og transformere arbejdspladskultur til det bedre. Med 9.000 organisationer, der blev undersøgt årligt, er Quantum Workplace vokset til Nordamerikas største database over data om medarbejderengagement - gennem dens kerneengagement og performanceplatform og nationalt anerkendte bedste steder at arbejde. Virksomheden holder medarbejderne tilsluttet, justeret og på vejen til succes. Dets engagement, ydeevne og efterretningsløsninger giver teams mulighed for at holde fokus og engagerede og levere kraftfulde forretningsresultater.