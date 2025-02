Socxly

socxly.com

En første af sin art, en pakke med organiske værktøjer til sociale medier til at hjælpe dig med at generere mere rækkevidde, præsentere dit indhold bedre på medier, spore og måle dine aktier. Det er dit one-stop værktøjskit til at konvertere de links, du deler til smarte links. Selvfølgelig kan du forkorte dine links ved hjælp af Socxly. Men der er meget mere ved det under hætten: til stede bedre ved at redigere og oprette. * Sociale kort: Brugere på sociale medier Klik på billeder i dit indlæg for det meste. Du mister tilskrivning af klik og trafik ved at sende billeder og links separat på sociale medier. Socxly giver dig mulighed for at sende dine billeder som klikbare sociale kort med dine egne brugerdefinerede billeder. * Ej linkene ved at branding dem: I stedet for at sende links med generiske domæner, skal du bruge dit eget brand, kampagne og kontekst med dine egne domæner. Rediger og skift den bagerste halvdel af linkene for at gøre dem relevante for de aktier, du gør. * Magnetiser dine links til tredjepartswebsteder ved hjælp af CTA-bannere: Opret, indsæt og server CTA (Call to Action) Bannere på tredjepartsindhold Korte links for at drive brandets synlighed og omdirigere trafik tilbage til dit websted eller en hvilken som helst destinationsside. * Del filer som links til dit publikum: PPT'er, udmærker, PDF'er og mere. Nu kan du dele dem på sociale medier ved hjælp af et kort link på tværs af alle kanaler, hvorfra dit publikum kan downloade dem. * Organisk kampagne: Opret og udgiv organiske kampagneposter til dine samfund med brandinteressenter og influencere til at dele og forstærke dem til deres sociale forbindelser, fra deres e -mail eller interne kampagnesider.